6 طرق لتجنب مشاكل البثور وفقاعات الماء فى الجلد خلال الصيف.. تعرف عليها

معلوم أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة فى فصل الصيف يؤثر سلبيا على الجلد، ويساعد على ظهور البثور وفقاعات مائية بالجلد.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى"، فى تقرير نشره مؤخرا، أن الآثار السلبية لفصل الصيف تشمل الإصابة بفقاعات مملوءة بالماء فى جميع أنحاء الجسم، وذلك نتيجة التعرض فترات طويلة لأشعة الشمس أو الحرارة الشديدة فى الصيف.

وأوضح التقرير أن الطقس الحار الرطب يسبب الكثير من البثور، كما أن قنوات التعرق فخا للعرق تحت الجلد، وهذا يؤدى إلى ظهور الفقاعات المائية والبثور على الجلد.

وذكر التقرير بعض الطرق للوقاية من البثور والفقاعات المائية التى تظهر على الجلد فى الصيف، وهى:

>1- الصبار:

>وضع مادة الجيل الموجودة داخل الصبار على المنطقة المصابة بالبثور أو الفقاعات المائية، مفيد لما لها من خصائص الدوائية تمنع الإصابة بالعدوى.

>2- كمادات الثلج:

>عند وضع مكعبات من الثلج فى قطعة قماش نظيفة، ووضعها على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة تقل البثور ويخف الألم.

>3- الخل الأبيض:

>الخل الأبيض يساعد فى تخفيف حروق الشمس والالتهابات، لاحتوائه على حامض الخليك الذى يسرع من عملية الشفاء.

>4- زيت اللافندر:

>من العلاجات الجيدة لبثور الصيف، فهو يساعد على شفاء الجلد وتقليل الألم.

>5- الشاى الأسود:

>يحتوى الشاى الأسود على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد فى تخفيف الألم الناتج عن البثور، وذلك بوضع الشاى على المنطقة المصابة.

>6- معجون الأسنان:

>معجون الأسنان علاج للبثور ولتخفيف الألم، فهو يعمل على جفاف البثور، شريطة تجنب المعجون الذى يحمل نكهة القرفة، لأنه يساهم فى زيادة البثور والالتهابات.

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