دراسة مثيرة تكشف سبب غلق عينيك أثناء القبلة الرومانسية

دراسة مثيرة نشرتها مجلةJournal of Experimental Psychology تكشف السبب الذى يجعل المرتبطين والمتزوجين يغلقون أعينهم أثناء التقبيل دون شعور أو إدراك وكان السؤال الذى أجابت عنه الدراسة حسب مانشر ته المجلة لماذا يحدث أن تغلق عينك أثناء القبلة الرومانسية خاصة ؟

كان عنوان الدراسة التى نشرت فى المجلة (الأداء والإدراك البشرى) اكدت هذه الدراسة المثيرة أن هناك سبب علمى وتفسيرات تعزز هذه الأسباب وهى:

السبب العلمى الذى كشفته دراسة مثيرة عن الأداء البشرى :

كما نعلم أن المخ هو الميسترو المسئول عن الأداء الحركى والإدراك لدى الأنسان فهو فى حالة القبلة الرومانسية يجعل الجسم فى حالة الإنغماس فى الأحساس الجسدى فقط عن طريق غلق العين حتى لايتشتت فى الأشياء الموجوده امام عينيه ولايلتفت اليها وعليه فاحركة غلق العين الاأرادية يلغى التشتت البصرى ويجعل الأنسان فى حالة من الإستمتاع بالعلاقة الحميمة,

هناك تفسيرات أخرى تكلم عنها اخصائى العلوم النفسية دايان ديلادى بمركز روكفيللر وهى

تغلق العينين أثناء القبلة الرومانسية :

1- فتح العيتان أثناء التقبيل يقلل الخيال ويقتل الرومانسية

2- قديكون محرجاً ومضحكاً أن يتم التقبيل والعين مفتوحة

3- بما أن المسافة بينكما اثناء القبلة تكون قصيرة جداً فربما يظهر أنف كا منكم اكبر من حجمه

4- يضر صحة مقلتي العينين إذا حدقت في هدف قريب منها جداً.

5- الشعور بالحب والرومانسية يكون أكثر عندما تكون العيون مغلقة ,

هل يمكنك أن تجرب القبلة الرومانسية بعين مفتوحة ربما تضحك وانت تقوم بفعل ذلك ولاتحصل على الأحساس بالسعادة,

شبكةعيونالإخبارية

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