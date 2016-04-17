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مشروب يمكنك من خسارة 3 كيلو من وزنك فى اسبوع واحد

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مشروب يمكنك من خسارة 3 كيلو من وزنك فى اسبوع واحد مشروب يمكنك من خسارة 3 كيلو من وزنك فى اسبوع واحد

تعددت طرق الرجيم المختلفة واتباع النظم الغذائية المختلفة والتي تسعي كلها لهدف واحد وهو احراق و خسارة الوزن ولكن قد تفشل في تحقيق خسارة الوزن لمرات عديدة وان نجحت بعض هذه الانظمة قد يصل صاحبها الى اقصي  درجات الملل بسبب الحرمان من الطعام وقلة العزيمة.

ولكن لتجنب الحرمان من الطعام والبعد عن الملل المعتاد في اتباع الأنظمة الغذائية طويلة المدي والمملة فقد اعددنا لكم مشروب حارق للدهون ويسد الشهية الزائدة عن الطعام ويعلي معدل الحرق في الجسم .

هذا المشروب السحري سوف يخلصكم ان شاء الله منا التخلص من 3كيلو من وزنكم في اسبوع دون او حرمان من الطعام .

مكونات هذا المشروب السحري الذي يخلصكم من 3 كيلو من الوزن في اسبوع هي:

2 ملعقة كبيرة من الشمر ولفة نعناع كاملة ولتر ماء مفلتر و ليمونه واحدة وملعقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي.

نضع كل هذه المكونات في الماء ونقوم بغليهم جميعا علي النار وبعدها يغطي جيدآ ويترك ليلة كاملة .

طريقة استخدام هذا المشروب السحري الذي سيخلصكم من 3 كيلو من الوزن في اسبوع ان شاء الله هي:

في الصباح وعلي الريق يتم شرب كوبين من هذا المشروب بعد تصفيته جيدآ ويتم تناول باقي المشروب علي مدار اليوم وقبل وبعد الوجبات بربع ساعة ويستحب تدفئة المشروب قبل شربه للحصول علي افضل نتيجة .

حتي تتخقق نتيجة اكيده في خسارة 3 كيلو من الوزن مع هذا المشروب في اسبوع يجب الالتزام جيدآ بمواعيد الوجبات الثلاثة علي مدار اليوم ، ومنع الاكل قبل النوم بـ3 ساعات علي الاقل حتي يتم الحصول علي نتيجة مؤكدة ان شاء الله.

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