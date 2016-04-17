"الإدارية العليا" تنظر اليوم دعوى اتحاد الكرة لبطلان حكم حل مجلس الجبلاية

تنظر الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى البطلان المقامة من محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم المصرى برئاسة جمال علام، والتى تطالب ببطلان حُكْم حل مجلس إدارة الجبلاية الصادر من نفس الدائرة، ووقف تنفيذ الحكم.

واختصمت دعوى البطلان التى حملت رقم 48176 لسنة 62 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ومحمود السيد أبو شحاتة بصفته رئيس نادى الصيد، ومحمد عزت الشافعى بصفته رئيس نادى بلدية المحلة.

وذكرت دعوى البطلان أن الحكم الصادر خالف أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، بشأن إجراء الانتخابات، فكان يتعين عليها إحالة هذة الدعوى للدائرة المنصوص عليها دائرة توحيد المبادئ، فإذا لم يحدث يكون جزاءه بغير ريب البطلان، أو الانعدام.

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