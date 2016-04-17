وصفة بسيطة وسهل للتخلص من أوجاع البطن والحرقة في وقت سريع جدا وبدون أي ألم

نقدم لكم اليوم وصفة بسيطة وسهل للتخلص من أوجاع البطن والحرقة الناتجة من البول في وقت سريع جدا وبدون أي ألم أو تعب اثناء تناول هذه الوصفة ،فهذه الوصفة سهل جدا في التخلص من كل أوجاع البطن بشكل سلس ومنظم بحيث تتخلص من كل الأوجاع والحرقة في وقت سريع جدا.

حيث هذه الوصفة مكوناته طبيعية 100% وبالأضافة الي أنه تخلصك من أوجاع البطن والحرقة الناتجة من البول تساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي والتخلص من عسر الهضم والقضاء علي الديدان مما يجعل هذه الوصفة تساعد بشكل اساسي متناوليه علي التحسن الكلي في اداء الجهاز الهضمي ممايساعد في القضاء علي السموم الموجودة في الجسم من دهون وأيضا بالأضافة الي المساهمة في القضاء علي دهون الفخذين والأرداف .

مكونات الوصفة المذهلة للتخلص من أوجاع البطن والحرقة

1-نصف ملعقة صغيرة من الكاربونات

2-كوب ماء

طريقة التحضير

يتم اذابة نصف الملعقة الصغيرة من الكاربونات مع كوب ماء ويتم مزجهم مع بعضهم البعض

طريقة الأستعمال

يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات لكل يوم مع الألتزام بالكمية المطلوبة وهي نصف ملعقة صغيرمن الكاربونات لكل كوب من الماء.

شبكةعيونالإخبارية

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