رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد بمعدل 10 كيلو اسبوعيا

دائما أنتي سيدتي تبحثي عن طرق رجيم صحيحة للتخلص من الوزن الزائد، ذلك ما يجعلك تقومي بتجربة الكثير من الطرق، هناك طرق تأثر عليكي وتأتي بأثر سلبي، لذلك تقدم أسرة نجوم مصرية إليكي سيدتي الجميلة الطريقة السليمة لتجعلك تتخلصي من الوزن الزائد بمعدل 10 كيلو في كل أسبوع.

لكن عليكي الحذر سيدتي يجب تجربة هذه الطريقة مرة واحدة في الشهر، حتي لا تأتي بأثر سلبي علي صحتك، أيضا عليكي بتناول كوب من ماء مخلوط بالليمون وعسل النحل الأبيض، لأن هذا المشروب يعمل علي سد الشهية.

وجبة الإفطار:

تناول كوب من الشاي أو كوب من القهوة وبجانبه بيضة مسلوقة.

وجبة الغداء:

يجب عليكي في أول ثلاثة أيام تناول قطعة من اللحم المشوي وبجانبها طبق من السلطات الخضراء الطازجة.

يمكنك تبديل هذه الوجبة بـ نصف دجاجة مشوية وبجانبها طبق من السلطات الخضراء الطازجة.

وجبة العشاء:

عليكي بتناول طبق من سلطة الفواكه الطازجة ويجب أن تكون دون تحلية.

ملاحظة:

بعد تناول وجبة الغداء لمدة ثلاثة أيام ويجب بعد ذلك تبديل الوجبة بعدد 2 علبة من التونة ويجب أن تقوم بتصفية الزيت منها.

شبكةعيونالإخبارية

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