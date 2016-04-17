لو ودنك بتاكلك.. بلاش تلعب فيها وخلى بالك من الشامبو والصابون

قد تحتاج للهرش فى أدنيك ورغبة شديدة فى إدخال شىء ما فيهما، لتتمكن من دعكهما وهذا خاطئ وخطير، ويعتقد البعض أن الشمع الذى يتكون داخل الأذن هو سبب الحكة وبالتالى عليهم إزالته، وهم لا يدركون أن هذا الشمع له الكثير من المنافع ودور مهم فى حماية الأذن من عوامل خارجية كثيرة خطيرة.

ويحذر الدكتور سيد مناع – أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر – من الكثير من العادات الخاطئة التى يرتكبها البعض عند الرغبة بالهرش فى الأذن، كما يوضح التصرف السليم وهو زيارة أو استشارة الطبيب سريعا، لوصف مضادات للفطريات تقطر فى الأذن وتعالج سبب الهرش المتكرر.

وحذر أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة من عدة أفعال تضم:

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- لا تضع إصبعك فى أذنيك وتدعكها وتهزها فهذا الفعل غير صحى ولا يحل المشكلة الفطرية.>- لا تسمح مطلقا بدخول الشامبوهات وغسول الوجه والرأس أو نفاذها إلى الأذن أو حوافها الداخلية.>- عند الاستحمام كن حريصا على حماية خرم الأذن، ويمكنك الاستعانة بقطعة قطن لسد أدنيك.>- لا تضع شيئا جامدا أو قاسيا داخل الأذن.