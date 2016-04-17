أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم..التحقيق مع صفوت عبد الغنى وقيادى بـ"البناء والتنمية"بقضية تحالف الإخوان

Google+ Print
اليوم..التحقيق مع صفوت عبد الغنى وقيادى بـ"البناء والتنمية"بقضية تحالف الإخوان اليوم..التحقيق مع صفوت عبد الغنى وقيادى بـ"البناء والتنمية"بقضية تحالف الإخوان
تباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامى الفرجانى المحامى العام، اليوم الأحد، التحقيق مع الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، فى قضية تحالف الإخوان فى القضية رقم 473 لسنة 2014.

وأكدت مصادر مطلعة عدم خروج القياديين بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر من محبسهما بعد إخلاء محكمة جنايات القاهرة سبيلهما ورفض استئناف النيابة، لاتهامهما فى قضية جديدة لم يُحَقَّق معهما فيها من قبل.

وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة تستعد للتحقيق مع القياديين فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب، وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت الأسبوع الماضى بإخلاء سبيل صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365