اليوم..التحقيق مع صفوت عبد الغنى وقيادى بـ"البناء والتنمية"بقضية تحالف الإخوان

تباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامى الفرجانى المحامى العام، اليوم الأحد، التحقيق مع الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، فى قضية تحالف الإخوان فى القضية رقم 473 لسنة 2014.

وأكدت مصادر مطلعة عدم خروج القياديين بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر من محبسهما بعد إخلاء محكمة جنايات القاهرة سبيلهما ورفض استئناف النيابة، لاتهامهما فى قضية جديدة لم يُحَقَّق معهما فيها من قبل.

وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة تستعد للتحقيق مع القياديين فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب، وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت الأسبوع الماضى بإخلاء سبيل صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل.