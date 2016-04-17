السيسى يستقبل الرئيس الفرنسى اليوم.. ومباحثات ثنائية بـ"قصر القبة"

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الذى يصل إلى القاهرة فى وقت لاحق فى زيارة لمصر تستمر حتى يوم 19 أبريل الجاري.

ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً "بقصر القبة" عقب المباحثات الثنائية بينهما، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين الجانبين فى العديد من القطاعات.

يرافق هولاند خلال الزيارة عدد من رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس الفرنسى إلى القاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وفرنسا، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

وتتيح الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، حيث يرافق الرئيس الفرنسى وفد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال الفرنسى والمتخصصين فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أخذاً فى الاعتبار أن فرنسا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2015 حوالى 2.6 مليار يورو، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية فى المنطقة، وتعمل فى مصر نحو 140 شركة فرنسية فى العديد من المجالات التى يأتى فى مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن لقاء الرئيس مع الرئيس الفرنسى ستعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، بُغية التباحث فى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا فى الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويلى ذلك عقد مؤتمر صحفى مشترك يستعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات الثنائية وأهم الموضوعات التى تم تناولها، ثم يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل الكثير من المجالات مثل الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.

قمة "مصرية – فرنسية" غدا بالقاهرة.. ومؤتمر صحفى للسيسى وهولاند بقصر القبة مساءً.. ومصادر: توقيع نحو 25 اتفاقية بين الجانبين.. والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون على رأس مباحثات الزعيمين