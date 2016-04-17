وزير السياحة يعتمد اليوم الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج

يعتمد يحيى راشد وزير السياحة اليوم الأحد، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج السياحى 1437 هجرية، بعد عرضها على مستشاره القانونى أحمد المهدى.

وقال مصدر مسئول بوزارة السياحة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الوزير أَجَّلَ اعتماد الضوابط عدة مرات بدون مبررات، ما أدى لخلق حالة من الارتباك فى أوساط الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، والتى طال انتظارها لخروج الضوابط إلى النور، للبدء فى إعلان برامجهم السياحية الخاصة بالحج.

وكان من المقرر أن يعتمد وزير السياحة، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى الثلاثاءالماضى، لإعلان فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج السياحى.

اليوم.. وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى

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