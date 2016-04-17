حبس صاحب ورشة لحيازته أسلحة نارية غير مرخصة بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس صاحب ورشة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة اسلحة نارية غير مرخصة.

وكشفت تحريات المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن المتهم بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه وضبط بحوزته بندقية خرطوش وطبنجة مبلغ بسرقتها بالإضافة إلى طبنجة إيطالى الصنع و24 طلقة.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع وأن الطبنجة الإيطالى خاصة بأحد أصدقائه وأنه يتولى إصلاحه فقط، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ضبط عامل بحوزته 3 فرد خرطوش قبل تشاجره مع جيرانه فى أبو النمرس