مدينة زويل تستضيف مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا 23 و24 أبريل

تستعد القاهرة للمسابقة العالمية (الهاكاثون) لتطبيقات الفضاء لوكالة ناسا التى ستعقد فى مدينة زويل للعاوم والتكنولوجيا يومى 23 و 24 أبريل فى أكثر من 170 مدينة فى جميع أنحاء العالم.

المسابقة والتى تقام لثانى مرة فى مصر، تستمر لمدة يومين، حيث تتعاون الفرق المتنافسة من التكنولوجيين والعلماء ومصممى الجرافيك والفنانين والمعلمين ومديرى الأعمال ومطورى البرمجيات والطلاب فى جميع أنحاء العالم باستخدام البيانات المتاحة لتصميم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وسوف تقود وكالة ناسا هذا الحدث العالمى جنبا إلى جنب مع وكالات الفضاء الأخرى فى جميع أنحاء العالم. وسيكون متاحا لهذه المسابقة أكثر من 200 من مصادر البيانات، بما فى ذلك مجموعات البيانات، والخدمات والأدوات.

وخلال يومى المسابقة (الهاكاثون)، سيطلب من المشاركين تطوير تطبيقات الموبايل ولغات البرمجة ونظم التشغيل، و تجسيد البيانات المرئية وحلول للمنصات التى يمكن أن تسهم فى بعثات استكشاف الفضاء كما تساعد على تحسين الحياة على الأرض.

فى العام الماضى، طلبت ناسا من المشاركين حل 35 تحدياً فى 4 مجالات، وهى: دراسات الأرض واستكشاف الفضاء وأبحاث الصحة الإنسانية والروبوتات. و كانت النتيجة 46 مشروع من القاهرة؛ وهو أكبر عدد من المشروعات من مدينة واحدة على مستوى العالم، الإحصائيات هنا. و كان أغلب المشاركين ال230 من طلبة الجامعة و قاموا بتكويين مجموعات فيها مزيج رائع من العلوم والهندسة ومجالات التصميم. بعض المجموعات شاركت بمشروعات تخرجهم من الجامعة، و البعض اللآخر أصبح يملك أسس بناء شركته الخاصة.

وسوف تقام المسابقة فى مدينة زويل فى 23 و 24 من أبريل فى القاهرة و سيشارك من مصر 200 متسابق يكونون 40 فريقا يحاولون أيجاد حلولا للمسابقة فى 48 ساعة. سيتم تحكيم المسابقة على المستوى المحلى وسيصعد أول فريقين للتحكيم الدولى عن طريق وكالة ناسا.

أما بالنسبة للفائزين على مستوى العالم، فسيؤهلون لحضور حفل إطلاق سفن فضاء وكالة ناسا.

وقد أعلنت وكالة ناسا هذا العام عن تقسيم التحديات إلى ستة أقسام: علم الطيران، محطة الفضاء، النظام الشمسى، التكنولوجيا، الأرض و رحلات المريخ. وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل التحديات فى كل قسم آواخر شهر مارس الجارى. والعديد من هذه المسابقات فكرتها الأساسية هى كيفية التحكم فى المجال الحيوى للأرض من البر والجو والفضاء بما يخدم رحلات استكشاف الفضاء.

"إن مسابقة تطبيقات الفضاء العالمية هى واحدة من أعظم الأحداث التى يمكن أن تستضيفها مصر، لأن الابتكار والإبداع هما أهم مكونا من خصائص الشباب، وأنا أشجعكم جميعا على الخوض فى موضوعات مسابقة تطبيقات الفضاء العالمية، لتحفيز التفكير الإبداعى وتغيير المفاهيم والاستمرار فى محاولة استكشاف الفضاء و كيف يمكننا تحسين جودة الحياة على الأرض فى المستقبل". البروفيسور الدكتور فاروق الباز عبر رسالة الفيديو المرسلة إلى المتنافسين فى مسابقة تطبيقات الفضاء فى القاهرة 2015.

>ينظم الحدث مجموعة من الشباب بالتعاون مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات فرع مصر هذا العام، و بعد نسخة واحدة فقط من الحدث، قامت ناسا باختيار القاهرة كواحدة من المواقع القليلة المميزة، ليقوم الفريق المنظم للمسابقة العالمية بزيارتها وحضور يومى المسابقة (الهاكاثون) لهذا العام 2016.

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