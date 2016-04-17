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الانتهاء من تركيب مليون و300 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة

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الانتهاء من تركيب مليون و300 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة الانتهاء من تركيب مليون و300 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توريد لشركات الكهرباء، مليون ونصف مليون كشاف عالى الضغط بقدرة 150 وات، بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأشار اليمانى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى تركيب مليون و300 ألف كشاف حتى الآن بمناطق عديدة على مستوى الجمهورية، وقال إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغيير كل الكشافات الحالية إلى أخرى عالية الضغط والتى يبلغ عددها 3.9 مليون كشاف، بالتعاون مع وزارتى المالية التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع، لتركيبها على مستوى الجمهورية.

وقال اليمانى، إن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تُقَدَّر بحوالى 2.1 مليار جنيه، موضّحًا أن باقى الكمية يتم تركيبها خلال 20 شهرًا، بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرًا، ويقدر إجمالى التوفير فى الأحمال 600 ميجاوات.

وأوضح اليمانى، أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات عالية الضغط بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية تُسْتَبْدَل الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات عالية الضغط.


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