7 فوائد رائعة للكزبرة.. تخفض الكولسترول وتخلصك من رائحة الفم الكريهة

بذور الكزبرة تتمتع بفوائد صحية مثيرة وقيمة غذائية عالية شأنها شأن التوابل والأعشاب المختلفة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز فوائدها الصحية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.مضغ الكزبرة يساهم فى التخلص من رائحة الفم الكريهة.

2.تحتوى الكزبرة على مواد رائعة مضادة للبكتيريا تساهم فى مكافحة بكتيريا السالمونيلا التى تسبب التسمم الغذائى، وذلك وفقا للدراسة التى نشرت بالمجلة العلمية "Journal of Agriculture and Food Chemistry ".

3.تساهم فى علاج الحكة الجلدية، وذلك بإضافة عسل النحل إلى بذور الكزبرة، وسوف تتحسن الحكة سريعا وذلك بفضل فاعلية حمض اللينوليك فى مكافحة الحكة.

4.ظلت الكزبرة على مدار قرون تستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى، نظرا لتمتعها بخواص رائعة مضادة للبكتيريا والالتهابات وطاردة للغازات.

5.تتمتع الكزبرة بفاعلية جيدة فى خفض مستويات سكر الدم، كما أنها تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة، لذا فهى مفيدة لمرضى السكر حسبما نشر بالمجلة "Indian Journal of Experimental Biology ".

6.الكزبرة غنية بالكثير من المعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والزنك والماغنسيوم، وهى ضرورية لتعزيز وظائف الجسم الحيوية.

>7.تناول بذور الكزبرة بشكل منتظم يساهم فى خفض مستويات الكولسترول الضار "ldl".

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