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حبس رئيسة جمعية سواعد مصر 3 سنوات بتهمة بالنصب على الشباب

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حبس رئيسة جمعية سواعد مصر 3 سنوات بتهمة بالنصب على الشباب حبس رئيسة جمعية سواعد مصر 3 سنوات بتهمة بالنصب على الشباب
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، رئيس المحكمة، وسكرتارية ضياء صبحى، ومصطفى رشدى بمعاقبة صاحبة جمعية سواعد ، غيابيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه، وإلزامها بدفع المصاريف، وذلك لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين، فى القضية التى حملت رقم 3328 لسنة 2016.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمة "حنان عبد الله" هى المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه" والذى يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد.

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب فى الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التى حُصلت منهم سلفا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم، وقضت المحكمة، فى وقت سابق قضت المحكمة بحبسها فى عدة قضايا مشابهة.

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مصر 365

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