اليوم.. نظر محاكمة موظف بالأزهر بتهمة توظيف أموال المواطنين

تنظر دائرة جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، اليوم الأحد، محاكمة موظف بالأزهر متهم بتوظيف أموال المواطنين، والنصب على المواطنين.

وكان المحامى أسامة محمد، قد قدم بلاغًا نيابة عن 13 مواطنًا إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ضد سائق موظف بالأزهر يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحًا أن المتهم استغل أموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات، أو أوراق الدعاية عن نشاطه فى تلقى أموالهم بغرض استثمارها، والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ 5 ملايين و800 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن استثمار تلك الأموال تم بالاتفاق بين الطرفين نظير عائد دورى يُصرف بقيم مختلفة، ولكن المتهم امتنع عن رد أموال المجنى عليهم التى تلقاها منهم، طبقًا لأحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال، الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.

وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، عقب ورود تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذه الواقعة.

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