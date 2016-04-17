رئيس الوزراء اليمني يشيد بدور المركز

أشاد رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر بالدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب التنسيق والمساعدات الإغاثية للشعب اليمني الذي يترأسه مركز الملك سلمان للإغاثة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء اليمني مع وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح وتعرف من خلاله على طبيعة الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في اليمن وإسهامه في رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى وإيصال المساعدات إلى كافة محافظات البلاد وخاصة المحافظات الأكثر ضررًا.