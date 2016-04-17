المملكة تستضيف 9 مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بناء على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استقبال (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، حيث وصلوا إلى المملكة مساء أمس السبت، وهم كل من:

أحمد عمر عبدالله الحكمي، وعبدالرحمن محمد صالح ناصر، وعلي يحيى مهدي الريمي، وطارق علي عبدالله أحمد باعودة، ومحمد عبدالله محمد الحميري، وأحمد يسلم سعيد كومان، وعبدالرحمن القعيطي، ومنصور محمد علي القطاع، ومشهور عبدالله مقبل أحمد الصبري. وأكد المتحدث الأمني بأنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير كافة التسهيلات لالتقائهم بهم، كما أوضح بأنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج المناصحة والرعاية.