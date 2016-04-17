منيرة العثمان في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة بنت عبدالله العثمان والدة عبدالعزيز ومساعد وأحمد، وأبناء خالد بن عبدالرحمن بن شعيل، وفهد بن عبدالعزيز العتيق، يوم أمس الأول، وتم الصلاة عليها في جامع الملك خالد بالرياض.

والعزاء موصول إلى عبدالإله وسلطان بن عبدالرحمن بن شعيل، وإلى كل من وليد وفيصل ومحمد وأخواتهم دلال ومشاعل وهدى وبدور أبناء وبنات عبدالله بن محمد بن سعيدان -رحمه الله -

ويتقبل عزاء الرجال في منزل ابن الفقيدة عبدالعزيز بن شعيل في حي التعاون شارع ضياء الدين الباسلي، وعزاء النساء في منزل ابنها أحمد بن شعيل في حي التعاون شارع ضياء الدين الباسلي. وهاتفياً الاتصال على ثامر بن شعيل جوال/ 0555282662، وسيكون العزاء من السبت إلى يوم الاثنين من بعد صلاة العصر إلى آذان العشاء، تغمدها الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.