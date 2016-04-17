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مكتب التعليم بالروابي يحتفي بأسر الشهداء والمرابطين

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مكتب التعليم بالروابي يحتفي بأسر الشهداء والمرابطين مكتب التعليم بالروابي يحتفي بأسر الشهداء والمرابطين

    أقام مكتب التعليم بالروابي التابع لإدارة التعليم في الرياض حفل تكريم أسر الشهداء والمرابطين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الدين ثم الوطن وذلك في قاعة الخضير بمدارس التربية النموذجية بحي الريان.

واشتملت فقرات الحفل على عدد من الأناشيد الوطنية التي تتحدث عن جنود الوطن الذين أرخصوا كل ما يملكون لأجل أن تظل هذه البلد بأمن وأمان بإذن الله سبحانه.

وألقت مديرة مكتب التعليم بالروابي الأستاذة فاطمة الحكمي كلمة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بتبني بادرة تكريم أبناء أسر الشهداء والمرابطين تحت شعار "أنتم بأعيننا"، كما تم تقديم كلمة المرابط بالحد الجنوبي المقدم ركن عجلان الشهري، بعدها قدمت عدد من المدارس فقرات وأناشيد وكلمات متنوعة بمشاركة معهد الأمل للصم ومعهد التربية الفكرية.

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