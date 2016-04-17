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«أمانة الرياض» تغلق تسعة محلات ومعامل وتستبعد 18 عاملاً

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«أمانة الرياض» تغلق تسعة محلات ومعامل وتستبعد 18 عاملاً «أمانة الرياض» تغلق تسعة محلات ومعامل وتستبعد 18 عاملاً

    أغلقت أمانة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء تسعة محلات ومعامل وذلك في إطار الحملة التصحيحية التي قامت بها الفرق الميدانية على كامل نطاق البلدية مؤخراً.

وكشف م. عبدالله بايونس رئيس بلدية العريجاء عن قيام الحملة التصحيحية لفرق البلدية بزيارة 53 محلاً ومعملاً، حررت خلالها 17 مخالفة وأغلقت تسعة محلات ومعامل آلية ونصف آلية، بعد اكتشاف 33 محلاً ومعملاً مخالفاً من بين 53 موقعاً تمت زيارتهم. وصادرت الأمانة ممثلة في فرق البلدية خلال الحملة التصحيحية 1800 كلجم من المواد الغذائية، و13 قطعة من الأواني المستخدمة في إعداد الأطعمة، كما استبعدت 18 عاملاً لعدم استيفائهم الاشتراطات الصحية.

وتأتي هذه الحلمة التي قامت بها أمانة الرياض مؤخراً ممثلة في بلدية العريجاء على المحلات والمعامل، لتشديد الرقابة الصحية الآمنة على تلك الأماكن والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لسكان العاصمة ولمنع المخالفات الصحية.

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