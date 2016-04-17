مستقبل وطن بالفيوم ينظم يوما ترفيهيل لـ150 طفلا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يوما ترفيهيا تحت شعار "فرحة طفل" بمشاركة 150 طفلا من الأيتام من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، أمس.

أقيم الحفل على ضفاف بحيرة قارون بحضور محمد أبو العلا مسئول قطاع شمال الصعيد، ووائل محفوظ أمين عام مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، ونور أبوحته أمين عام محافظة المنيا ، وبمشاركة قادة وأعضاء الحزب بالفيوم.

وخلال الحفل تم تقديم عدد من الفقرات الترفيهية للأطفال تمثلت فى "فقرات لاكتشاف المواهب ومسابقات ثقافيه وألعابا ترفيهيه". وأكد محمد فؤاد زغلول أمين عام مستقبل وطن بالفيوم أن هدف الحفل رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مؤكدا أن فاعلية فرحة طفل تنظم لعامها الثالث على التوالى دافع إنسانى يهدف إلى تقويم أطفالنا وإرثاء روح المشاركة والإخاء فى قلوب الأطفال.

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