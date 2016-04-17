أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستقبل وطن بالفيوم ينظم يوما ترفيهيل لـ150 طفلا

Google+ Print
مستقبل وطن بالفيوم ينظم يوما ترفيهيل لـ150 طفلا مستقبل وطن بالفيوم ينظم يوما ترفيهيل لـ150 طفلا
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يوما ترفيهيا تحت شعار "فرحة طفل" بمشاركة 150 طفلا من الأيتام من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، أمس.

أقيم الحفل على ضفاف بحيرة قارون بحضور محمد أبو العلا مسئول قطاع شمال الصعيد، ووائل محفوظ أمين عام مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، ونور أبوحته أمين عام محافظة المنيا ، وبمشاركة قادة وأعضاء الحزب بالفيوم.

وخلال الحفل تم تقديم عدد من الفقرات الترفيهية للأطفال تمثلت فى "فقرات لاكتشاف المواهب ومسابقات ثقافيه وألعابا ترفيهيه". وأكد محمد فؤاد زغلول أمين عام مستقبل وطن بالفيوم أن هدف الحفل رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مؤكدا أن فاعلية فرحة طفل تنظم لعامها الثالث على التوالى دافع إنسانى يهدف إلى تقويم أطفالنا وإرثاء روح المشاركة والإخاء فى قلوب الأطفال.


>- حزب وفد بالفيوم يطالب النواب بتبنى مؤتمر اقتصادى لتنمية المحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365