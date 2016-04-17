رئيس مركز الزقازيق: حملات مستمرة لوقف التعديات على الرقعة الزراعية

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه كلف المهندس عبد العزيز حسنى مدير الإدارة الهندسية برئاسة المركز، على استمرار حملات إزالة التعديات على المخالفات بالبناء على الأراضى الزراعية أو البناء بدون ترخيص بمدن وقرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وإيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات القائمة بالأعمال.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا لاستغلال المواطنين العطلات الرسمية فى البناء المخالف، قامت الإدارة الهندسية بحملة مكبرة صباح الجمعة 15 /4/2016 والسبت 16/4/2016، وأوضح أنه استمرارا للأعمال المتواصلة ورفع درجات الاستعداد القصوى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق تم إلغاء الإجازات لكافة العاملين القائمين على متابعة التعديات والبناء بدون ترخيص.

وتابع، أنه تم فى صباح الجمعة 15/4/2015 م، التوجه بحملة مكبرة إلى حى السلام وتم ردم الأعمال المخالفة وهى عبارة عن لبشة مسلحة وتسويتها بالأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأشار الصناديلى أنه أثناء العودة والمرور على منطقة الكونت شديد تلاحظ وجود تشوينات فتم رفعها وفتح الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، موضحا رئيس المركز أنه تم إيقاف أعمال حدادة على طريق مصرف اكوة للبداية فى إنشاء مبنى مخالف بدون ترخيص.

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