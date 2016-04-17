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نائب بكفر الشيخ: حصلت على موافقة بإنشاء أكبر مزرعة سمكية

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نائب بكفر الشيخ: حصلت على موافقة بإنشاء أكبر مزرعة سمكية نائب بكفر الشيخ: حصلت على موافقة بإنشاء أكبر مزرعة سمكية
قال اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالبه أمام مجلس النواب بإنشاء أكبر مزرعة سمكية بمحافظة كفر الشيخ على الساحل الشمالى .

وأضاف الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يطالب بالنظر بعين الاعتبار والاهتمام لمحافظة كفر الشيخ لما تحتاجه من خدمات متعددة واستغلال مواردها غير المستغلة.

وقال شكرى، إنه يطالب بضم مركز الأورام لجامعة كفر الشيخ للمستشفى الجامعى، رافضاً ضمها لوزارة الصحة لعدم وجد الإمكانيات بالوزارة بالإضافة أن مرضى الأورام ضمن المستوى الثالث ويحتاج لعلاج خاص بإمكانيات طبية وعلمية غير متواجدة بوزارة الصحة ولكنه متوفر ضمن المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن ضم مركز الأورام للجامعة سيتيح توفير كافة الإمكانيات التى يحتاجها المركز ولمواكبة التطور العلمى.


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