نائب بكفر الشيخ: القائمون على مشروع الحكومة ليسوا أكفاء

قال اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر كفر الشيخ، إن برنامج الحكومة يضم مشروعات طموحه يحقق آمالا المصريين ولكنه لم يحدد مواعيد لتنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً أن القائمين عليه ليسوا بالكفاءة المطلوبة من وزراء ومحافظين وموظفين لأن العمل النمطى الذى يسيرون وفقه لن يحقق ذلك البرنامج الطموح .

وأضاف النواصرة، لـ"اليوم السابع"، أنه كعضو برلمان عندما يتقدم بطلب يتم تحويله للوزير المختص والمسئولين فى غضون قرابة شهر وبهذا الأسلوب لن تقضى مصالح المواطنين .

نائب بكفر الشيخ يحصل على موافقة بالحاق عاملى إدارة التقاوى بالعقد الشامل