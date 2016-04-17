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تداول فيديو لمندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية

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تداول فيديو لمندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية تداول فيديو لمندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، لمندوب سوريا فى الأمم بشار الجعفرى، والذى أكد تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، يسئ للمملكة ويقر دون قصد بتبعية الجزيرتين لها.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، فى كلمته أمام مجلس الأمن، أغسطس 2012 ردا على تقدم بمشروع قرار ضد سوريا، :"لقد كنا نتوقع من وفد المملكة العربية السعودية أن يتقدم بمشروع قرار لتحرير جزيرتى تيران وصنافير السعوديتين المحتلتين من إسرائيل فى البحر الأحمر".

وزعم الجعفرى، أن الجزيرتين وقتها تحت الاحتلال الإسرائيلى وليس تحت الإدارة المصرية، لكنه أقر بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، فلم تحتل إسرائيل الجزيرتين إلا وقت الحرب عام 1967 وتم استعادتهم بعد حرب أكتوبر 1973م.


>هل انتهى ملف «تيران وصنافير»؟

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