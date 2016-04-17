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"الحركة الوطنية" يتقدم بمشروع للبرلمان لدعم الشباب بتكلفة 10 مليارات جنيه

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"الحركة الوطنية" يتقدم بمشروع للبرلمان لدعم الشباب بتكلفة 10 مليارات جنيه "الحركة الوطنية" يتقدم بمشروع للبرلمان لدعم الشباب بتكلفة 10 مليارات جنيه
أعلن النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه سيتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لدعم وتدريب الشباب بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأشار بدراوى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه فور الانتهاء من مناقشة بيان ، فإنه سيتقدم بالقانون الذى انتهى من صياغة مواده. وقال إن المشروع يستهدف تدريب خريجى الجامعات والذى يُقَدَّر عددهم بـ750 ألف شاب سنويًا، وسَيُوَزَّع المبلغ فى إطار مشروع التدريب لمدة 3 سنوات حال الموافقة عليه.

وأوضح أن المشروع عبارة عن برنامج تأهيلى لشباب الخريجين، يتضمن 12 شهر فترة تدريب تتكلف 750 مليون جنيه، والسنة الثانية تدريبات عملية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بجانب الدراسة النظرية، وسيكون فى المجالات المختلفة.

وأضاف بدراوى، أن خريجى الجامعات فور الانتهاء من دراستهم يصبحون عاطلين لأنهم غير مؤهلين لسوق العمل، موضّحًا: "هنا يستوجب علينا احتواء هؤلاء الشباب من خلال التدريب، وبعد انتهاء مدة الثلاث سنوات يكون الشباب قادرين على إطلاق مشروعات بعد الخبرة المُكْتَسَبَة من التدريب والتأهيل فى المجالات والتخصصات المختلف".


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