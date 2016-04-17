"جنايات جنوب القاهرة" تحكم اليوم على 16 متهما بأحداث ميدان الشهداء

تنطق محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، حكمها على 16 متهمًا، بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون ويحيى شاهين وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات؛ من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.