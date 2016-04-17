وزارة الصحة: لا زيادة فى أسعار الأدوية المحلية والمستوردة

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، عدم وجود زيادة فى أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض الأسعار لصالح المريض المصرى.

وقال سلمان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الوزارة حركت بعض الأصناف الدوائية خلال شهرى مارس وفبراير الماضيين، لدعم اقتصاديات الصيدليات، وزيادة أسعار المواد الخام.

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إلى أن معظم الأدوية التى زادت أسعارها كانت من منتجات شركات قطاع الأعمال، وتحتاج إلى تحريك لأن تكلفتها أكبر من سعر البيع للجمهور، قائلاً إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، حريص على توفير الأدوية للمريض بدون خسائر للشركات تتسبب فى توقفها عن الإنتاج.

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