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تحميل وتفريغ 31.6 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال فبراير الماضى

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تحميل وتفريغ 31.6 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال فبراير الماضى تحميل وتفريغ 31.6 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال فبراير الماضى
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة استقبل خلال شهر فبراير من اتجاه الجنوب 31 مليون و518 ألف طن بضائع تحميل وتفريغ فى مناطق مختلفة.

وأعلنت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 4 ملايين و757 ألف طن حُمِّلَت بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و6 ملايين و607 آلاف طن بمنطقة شمال البحر، ومليونى و954 ألف طن بمنطقتى غرب وجنوب غرب المتوسط.

وحُمِّلَت 5 ملايين و386 ألف طن متجه بمنطقة البحر الأسود، وتحميل 8 ملايين و265 ألف طن متجهة لمنطقة شمال غرب أوروبا، و874 ألف طن خاصة بمنطقة بحر البلطيق، ومليون و327 ألف طن لأمريكا، وتحميل مليون و366 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى.

وأشارت التقارير إلى مناطق التفريغ فى القناة خلال شهر فبراير، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر تفريغ 8 ملايين و133 ألف طن من اتجاه الجنوب، فيما شهدت منطقة شرق أفريقيا تفريغ 355 ألف طن، ومنطقة الخليج العربى شهدت تفريغ 6 ملايين و844 ألف طن، ومنطقة جنوب آسيا شهدت تفريغ مليونى و420 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق آسيا شهدت تفريغ 8 ملايين و440 ألف طن، كما شهدت منطقة الشرق الأقصى تفريغ 5 ملايين و326 ألف طن.


>عبور 65.8 مليون طن بضائع قناة السويس من الشمال خلال شهر فبراير

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