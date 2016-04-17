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وزير المالية من واشنطن: مليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين

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وزير المالية من واشنطن: مليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين وزير المالية من واشنطن: مليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين

>قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه يتوقع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار خلال شهرين، من إجمالى الـ3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أن هناك بعض الأمور الإجرائية، يجب أن يتم تنفيذها ولا توجد أية معوقات فى هذا الشأن.

وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" سوف ينشر فى وقت لاحق، أجرى فى مقر صندوق النقد بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، إن الوزراة تقدمت بموازنة العام المالى 2016 – 2017 إلى البرلمان وملتزمون ببرنامج عمل للعامين القادمين، الذى تم تقديمه إلى البرلمان، ونستهدف تنويع مصادر التمويل، والعمل على تنويع مصادر التمويل من ومن الممكن أن تكون من مؤسسات دولية، وتكون مستعدة للتعاون فى إطار البرامج التى تم وضعها من قبل الحكومة المصرية.

وأكد وزير المالية، أن الوفد المصرى لم يبدأ محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، خلال حضوره اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد والبنك الدولى، مؤكدًا أنه عقد عدة اجتماعات خلال زيارته الحالية لواشنطن مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية، ومسؤولى صندوق النقد، ورئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتوقع وزير المالية معدل للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بأكثر من 4% بنهاية السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات فى الأسواق الدولية وقروض مثل قرض البنك الدولى، وأن تكون المؤسسات مستعدة للتعاون معنا فى هذا الإطار وبناء على برامج الحكومة.


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