خبير سياحى: رحلة طيران أسبوعية من لندن للأقصر لتنشيط السياحة

أعلن الخبير السياحى محمد عثمان ونائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر سابقًا، تعاقد عدد من شركات السياحة بالأقصر مع شركة طيران خاصة لتسيير رحلة أسبوعية من لندن للأقصر، كبديل لخط مصر للطيران، بعد قرار الشركة وقف تشغيل خط الطيران "لندن– الأقصر" اعتبارًا من 23 مايو المُقْبِل حتى أكتوبر.

ووصف عثمان، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" خط طيران "لندن– الأقصر" بـ"رئة التنفس" المتبقية للسياحة الثقافية، وسَيُعْلَن تدشين هذا الخط، لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإنجليزى للأقصر.

وأضاف أن خط "لندن– الأقصر" لا يخدم السائح الإنجليزى فقط، وإنما نقطة تجميع لكل الدول التى لا يوجد بينها وبين الأقصر خطوط منتظمة، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية لم تصدر قرارًا بتعليق رحلاتها لمدينة الأقصر عقب حادث الطائرة الروسية فى سيناء، وأن الحركة مستمرة فى التوافد حتى الآن.

مصر للطيران تخفض رحلاتها لمدينة الأقصر.. و"السياحة" تصفه بالقرار السلبى

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