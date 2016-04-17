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النيابة تستعجل ضبط وإحضار دجال مغربى وآخر لاتهامهما بالنصب على سيدة بالمقطم

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النيابة تستعجل ضبط وإحضار دجال مغربى وآخر لاتهامهما بالنصب على سيدة بالمقطم النيابة تستعجل ضبط وإحضار دجال مغربى وآخر لاتهامهما بالنصب على سيدة بالمقطم
استعجل أحمد البدويهى وكيل نيابة المقطم الجزئية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، الأجهزة الأمنية، بسرعة ضبط وإحضار دجال وشخص آخر لاتهامهما بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ 40 ألف جنيه.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة النصب على سيدة بالمقطم، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات عن قيام عم زوج السيدة المبلغة، وزوجته بالاشتراك مع شخص نصب أدعى أنه شيخ مغربى بالنصب على المجنى عليها، عقب إيهامها بقدرة الشيخ المغربى على استثمار أموالها فى البورصة مقابل عائد ضخم، وتمكنوا من الحصول منها على مبلغ مالى 40 ألف جنيه، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم عقب ورود تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة وقيام الشيخ المغربى بالاستيلاء على الأموال بمساعدة عم المجنى عليها وزوجته وفر هاربا.

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مصر 365