ننشر الوثيقة النهائية لـ "دعم مصر" بتوقيع رئيس الائتلاف

حصل "اليوم السابع"، على النسخة الأصلية من الوثيقة النهائية لائتلاف "دعم مصر "، والتى أقرها خلال اجتماع مكتبه السياسى أمس السبت، بواقع 28 مادة، والمفترض تقديمها للبرلمان فور إقرار لائحته الداخلية، لإشهاره رسميا.

الوثيقة موقعة من اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف، وطاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، وكذلك النطام الأساسى لها، ونموذج طلب الانضمام إلى الائتلاف، وبيان مؤسسى الائتلاف، وإخطار الدكتور على عبد العال بذلك.

بالصور..ائتلاف "دعم مصر" يعلن وثيقته النهائية فى اجتماع مكتبه السياسى

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