المحامون يغادرون سراى النيابة عقب حجز ضابط وأمين شرطة المرج

غادر منذ قليل، جموع المحامين المتضامين مع زملائهما الذين تم الإعتداء عليهما من قبل ضابط وأمين شرطة بقسم المرج، البالغ عددهم 60 محاميا، سراى نيابة شرق القاهرة الكلية بمقر محكمة شمال القاهرة الكلية، عقب صدور قرار حجز النقيب والأمين 24 ساعة لحين ورود التحريات.

جاء ذلك تلبية لقرار الدكتور أشرف زكى، نقيب محامى القاهرة الجديدة، وكريم السويفى المحامى الحقوقى.

يذكر أن نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى رئيس النيابة، وباشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أمرت بحجز ضابط قسم شرطة المرج وأمين شرطة بتهمة التعدى على المحامين 24 ساعة لحين ورود تحريات مباحث القاهرة .

البداية عندما صف المحامى "محمد.ح.ع" سيارته الخاصة أمام الحواجز الأمنية للقسم فنبهه أحد الضباط من داخل القسم بأن ذلك غير مسموح بدائرة القسم، فتدخل زميله المحامى الآخر "عبد الرحمن.إ.ع" وبدأت المشادات تتطور، فتبادل الطرفان الألفاظ الخارجة أمام القسم وامتدت لاعتداءات من قبل الطرفين وتم نقل المحامي "محمد.ح.ع" لمستشفي اليوم الواحد لإثبات إصابته فى التقرير الطبى.

حجز ضابط وأمين شرطة المرج لورود التحريات فى اتهامهما بالاعتداء على محامين

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