أمير الرياض يرعى تخريج طلاب جامعة اليمامة.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم (الأحد) حفل تخريج الدفعة الخامسة من حملة الماجستير والدفعة الثامنة من حملة البكالوريوس من طلاب جامعة اليمامة بالرياض، والبالغ عددهم 151 طالباً بمقر الجامعة، كما يدشن يوم المهنة الثامن.

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد بن محمد الخضير بأن رعاية أمير الرياض للحفل تعكس الدعم الكبير من الدولة وولاة الأمر حفظهم الله لأبناء هذا الوطن والحركة التعليمية فيه، وهو الأمر الذي سيجعل الجامعة ومنسوبيها في عمل دؤوب ومستمر لخدمة روّاد الجامعة ومواكبة الدعم الحكومي للرقي والتقدم في الحركة التعليمية حتى الوصول إلى أرقى المخرجات التعليمية.

وأكد الخضير، أن جامعة اليمامة كانت ومازالت وستظل رافداً حقيقياً في الحركة التعليمية وستقدم كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن المعطاء وأبنائه الكرام، مقدماً تهانيه وتبريكاته لجميع الطلاب المتخرجين ومتمنياً لهم التوفيق.

إلى ذلك أكد د. حسين الفريحي مدير الجامعة، أن حضور أمير المنطقة يعد تشريفاً للجميع ويقدم دفعة معنوية كبيرة للطلاب المتخرجين، وقال إن الجامعة فخورة بطلابها الخريجين وستقيم معرض يوم المهنة للوقوف مع طلابها في البحث عن الفرص الوظيفية الأفضل والمناسبة لسوق العمل، وستتابع مع الخريجين هذا الأمر حتى يتسنى للجميع الاستفادة وبالتالي الوصول إلى أفضل بيئة عمل ممكنة للخريجين".

من ناحيته، أوضح د. حسام رمضان وكيل الجامعة، أن خريجي هذا العام يحملون درجات علمية مختلفة في تخصصات نوعية وفريدة من كليتي الحاسب الآلي وكلية إدارة الأعمال، وقال إن الجامعة لم تدخر جهداً في سبيل توفير افضل سبل التعليم لأبنائها الخريجين أثناء وبعد التخرج ونظمت لخريجيها أكثر من 20 دورة وورشة عمل لتهيئة الطلاب لسوق العمل كما دعت أكثر من 30 شركة من أفضل الشركات ليوم المهنة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويكون مفتوحا للجميع ويتخلل ورش عمل مصاحبه.

إلى ذلك، عبّر عدد من الطلاب المتخرجين هذا اليوم عن فرحتهم بالتخرج وتجاوز هذه المرحلة في حياتهم التعليمية، وعبّر الطالب عبدالرحمن الخضير الحاصل على درجة البكالوريوس عن سعادته بتحقيقه هذا الإنجاز الذي يعد واحداً من أهم الإنجازات التي رسمها لنفسه في طريق الوصول إلى طموحاته الشخصية.

وأشار الطالب عبدالرحمن الجمعي إلى أن هذا اليوم هو يوم النجاح وتجاوز مرحلة كانت مليئة دون شك بالصعاب، وشكر «اليمامة» ومسؤوليها التي وفرت جميع الاحتياجات التي ساندت وساهمت في الوصول إلى طريق النجاح.