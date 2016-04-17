الأمير محمد بن سلمان: تجميد إنتاج النفط يتوقف على التزام الآخرين

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حديث لشبكة "بلومبرج" ، أن المملكة لن تثبّت إنتاج النفط ما لم يشارك في ذلك جميع المنتجين الآخرين بما فيهم إيران، موضحاً، حفظه الله، أن المملكة في حال عدم التوصل إلى اتفاق؛ لن تفوت أيّ فرصة للبيع تحصل عليها.

وبين أنها ستحافظ على حصتها في السوق التي تقدر بنحو "10.3 – 10.4" ملايين برميل يومياً، في حال تمّ التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، وفي حال لم يثبّت الآخرون الإنتاج؛ فالسعودية أيضاً لن تفعل.

وشدد سموه على أنه في حال ارتفعت الأسعار بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل فإن ذلك سيشكل عاملا قوياً لدفع عجلة التنمية"، مبينا أن "هذه المعركة ليست معركة بلدي؛ هي معركة الآخرين الذين يعانون انخفاض أسعار النفط"، مؤكداً أن السعودية لديها برامجها الخاصّة التي ليست بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط. مشددا في الوقت نفسه على أن المملكة لن تثبّت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، مؤكداً أنها ستدعم أيَّ اتفاق جماعي لمنظمة "أوبك".

ويأتي حديث سموه قبيل انطلاق اجتماع كبار منتجي النفط اليوم الاحد في الدوحة في محاولة للتوصل الى اتفاق على تجميد الانتاج لخفض الفائض المعروض في الاسواق وانعاش الاسعار المتهاوية.

هذا وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق لقاء مع سموه تحدث فيه عن عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية المختلفة، وكشف الكثير من المعلومات فضلاً عن أنه أوضح لأول مرة تفاصيل رؤيته لمستقبل اقتصاد المملكة، وكيفية التخلي عن النفط كمصدر أساسي للدخل في المملكة، وكشف خلالها أن المملكة ستمتلك قريباً أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في العالم وستكون قيمة أصوله تريليوني دولار، وسوف يكون استعداداً لعصر ما بعد النفط، فضلاً عن أن المملكة تعتزم إجراء عدد من "الإصلاحات السريعة" التي سترفع الإيرادات غير النفطية للحكومة.