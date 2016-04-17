أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دخل الرئيس اوباما وزوجته الى تراجع

Google+ Print

الأحد 17-04-2016 01:21

كشفت إقرارات ضريبية نشرها البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، قلصا تبرعاتهما للمنظمات الخيرية في 2015، بسبب تراجع دَخلهما.

وكان أوباما قد تبرع وزوجته بمبلغ 64 ألف دولار إلى 34 منظمة خيرية في العام الماضي، بانخفاض 9.4 في المئة تقريباً عن تبرعاتهما البالغ قدرها 70 ألفا و712 دولارا في 2014 إلى 33 منظمة خيرية.

وتبرع الزوجان في كل من العامين بأقل من نسبة 15 في المئة من دخلهما للأعمال الخيرية.

وكسب أوباما وزوجته 436 ألف دولار في 2015، بانخفاض 8.7 في المئة تقريباً عن العام 2014 (كسب خلاله 477 ألف دولار) حيث يواصلان اتجاه التراجع بسبب انخفاض مبيعات كتب الرئيس.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي