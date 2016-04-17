دخل الرئيس اوباما وزوجته الى تراجع

كشفت إقرارات ضريبية نشرها البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، قلصا تبرعاتهما للمنظمات الخيرية في 2015، بسبب تراجع دَخلهما.

وكان أوباما قد تبرع وزوجته بمبلغ 64 ألف دولار إلى 34 منظمة خيرية في العام الماضي، بانخفاض 9.4 في المئة تقريباً عن تبرعاتهما البالغ قدرها 70 ألفا و712 دولارا في 2014 إلى 33 منظمة خيرية.

وتبرع الزوجان في كل من العامين بأقل من نسبة 15 في المئة من دخلهما للأعمال الخيرية.

وكسب أوباما وزوجته 436 ألف دولار في 2015، بانخفاض 8.7 في المئة تقريباً عن العام 2014 (كسب خلاله 477 ألف دولار) حيث يواصلان اتجاه التراجع بسبب انخفاض مبيعات كتب الرئيس.