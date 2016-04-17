ما حقيقة حمل شاكيرا بطفلها الثالث؟

نشر موقع As الرياضي خبراً مفاده ان النجمة العالمية شاكيرا Shakira حامل بطفلها الثالث من حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه Gerard Piqué.

وذكر الموقع ان أحد المقربين من شاكيرا وحبيبها كشف هذا الأمر، الا ان أحد الطرفين لم ينف أو يؤكد صحة هذا الخبر حتى الساعة.

وقال المصدر عينه، حسب ما أورد الموقع، إن المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، هي الآن في الأسابيع الأولى للحمل، مشيراً الى انها وبيكيه يتمنيان ان يكون جنس المولود "بنت".

يشار الى ان شاكيرا تربطها علاقة حب مع البرشلوني جيرارد بيكيه منذ العام 2010، ولها منه طفلين ميلان ابن الـ 3 سنوات، وساشا البالغة من العمر سنة.