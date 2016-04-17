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إيقاف "ضابط المرج" المتهم بالتعدى على محامين عن العمل لحين انتهاء التحقيق

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إيقاف "ضابط المرج" المتهم بالتعدى على محامين عن العمل لحين انتهاء التحقيق إيقاف "ضابط المرج" المتهم بالتعدى على محامين عن العمل لحين انتهاء التحقيق
قال مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة الكلية، إن نقيب الشرطة فوزى وهدان، المتهم بالتعدى على المحامين، أمام قسم شرطة المرج، تباشر النيابة العامة التحقيق معه، بتهمة التعدى والسب والقذف، والإخلال بمهام عمله، مؤكداَ أن النيابة لا زالت تواصل التحقيق معه والاستماع لأقواله حول الواقعة حتى تلك اللحظة مع عدد من أمناء الشرطة الذين شاهدوا الواقعة .

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أمن القاهرة أصدرت منذ قليل قراراَ بإيقاف نقيب الشرطة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات فى الواقعة والاتهامات المنسوبة اليه .

وأشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن نقيب الشرطة، فوزى وهدان، كان فى الأساس أمين شرطة، ثم تم ترقيته مع مرور الوقت وبلوغه سن الـ50 إلى نقيب شرطة شرفى، وذلك عقب استكماله لدراسته .

البداية عندما صف المحامى "محمد.ح.ع" سيارته الخاصة أمام الحواجز الأمنية للقسم فنبهه أحد الضباط من داخل القسم بأن ذلك غير مسموح بدائرة القسم، فتدخل زميله المحامى الآخر "عبد الرحمن.إ.ع" وبدأت المشادات تتطور، فتبادل الطرفان الألفاظ الخارجة أمام القسم وامتدت لاعتداءات من قبل الطرفين وتم نقل المحامى "محمد.ح.ع" لمستشفى اليوم الواحد لإثبات إصابته فى التقرير الطبى.


>ننشر صورة من محضر محامين المرج ضد ضابط الشرطة
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التحقيق مع ضابط المرج المتهم بالتعدى على المحامين
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مصر 365