حجز ضابط وأمين شرطة المرج لورود التحريات فى اتهامهما بالاعتداء على محامين

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى، رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بحجز ضابط قسم شرطة المرج وأمين شرطة بتهمة الاعتداء على محامين 24 ساعة لحين ورود تحريات مباحث القاهرة، بالإضافة الى عرض المحامين المجنى عليهم على الطب الشرعى للتأكد من صحة الإصابات من عدمه.

البداية عندما صف المحامى "محمد.ح.ع " سيارته الخاصة أمام الحواجز الأمنية للقسم فنبهه أحد الضباط من داخل القسم بأن ذلك غير مسموح بدائرة القسم، فتدخل زميله المحامى "عبد الرحمن.إ.ع" وبدأت المشادات تتطور، فتبادل الطرفان الألفاظ الخارجة أمام القسم وامتدت لاعتداءات من قبل الطرفين وتم نقل المحامي "محمد.ح.ع" لمستشفى اليوم الواحد لإثبات إصابته في التقرير الطبى.

إيقاف "ضابط المرج" المتهم بالتعدى على محامين عن العمل لحين انتهاء التحقيق

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