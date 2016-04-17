أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة "تنمية مصر" بالإسماعيلية تدعو للاحتفال بعيد سيناء

Google+ Print
حملة "تنمية مصر" بالإسماعيلية تدعو للاحتفال بعيد سيناء حملة "تنمية مصر" بالإسماعيلية تدعو للاحتفال بعيد سيناء
دعت الحملة الشعبية لتنمية بالإسماعيلية كافة جموع الشعب المصرى بالنزول يوم 25 أبريل القادم فى ذكرى عيد تحرير سيناء للاحتفال بالميادين .

وقال سليمان الحوت مؤسس الحملة، فى تصريحات صحفية، إن النزول سوف يكون بجميع ميادين مصر العامة والمحافظات وذلك من اجل مساندة مؤسسات الدولة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة.

وأشار الحوت إلى أن دعوة النزول لإفساد المخطط الإخوانى الإرهابى للتظاهر فى هذا اليوم ضد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا تلبية لدعوة كثير من المصريين الشرفاء الذين يريدون إفساد مخطط قوى الشر الداخلى التى تعمل ضد الدولة.


>"تنمية مصر" تستضيف الإعلاميين العرب والأجانب بشرم الشيخ خلال مايو المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر