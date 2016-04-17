حملة "تنمية مصر" بالإسماعيلية تدعو للاحتفال بعيد سيناء

دعت الحملة الشعبية لتنمية مصر بالإسماعيلية كافة جموع الشعب المصرى بالنزول يوم 25 أبريل القادم فى ذكرى عيد تحرير سيناء للاحتفال بالميادين .

وقال سليمان الحوت مؤسس الحملة، فى تصريحات صحفية، إن النزول سوف يكون بجميع ميادين مصر العامة والمحافظات وذلك من اجل مساندة مؤسسات الدولة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة.

وأشار الحوت إلى أن دعوة النزول لإفساد المخطط الإخوانى الإرهابى للتظاهر فى هذا اليوم ضد مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا تلبية لدعوة كثير من المصريين الشرفاء الذين يريدون إفساد مخطط قوى الشر الداخلى التى تعمل ضد الدولة.

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