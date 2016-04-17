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مدينة أسوان تدعو مصممة أزياء الإماراتية منى المنصورى لتنظيم مهرجان للموضة

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مدينة أسوان تدعو مصممة أزياء الإماراتية منى المنصورى لتنظيم مهرجان للموضة مدينة أسوان تدعو مصممة أزياء الإماراتية منى المنصورى لتنظيم مهرجان للموضة
بعد نجاح مهرجان نفرتيتى الدولى للموضة والثقافة، بمدينة الأقصر، تلقت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصورى، دعوة من مدينة أسوان لإقامة مهرجان مماثل للموضة وسط المعالم الفرعونية بالمدينة.

والتقت منى المنصورى عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، يس عبد الصبور، الذى سلمها دعوة لزيارة أسوان، لبحث الترتيبات الخاصة بإقامة مهرجان دولى للموضة بمحافظته، التى تضم عشرات المعابد والمعالم الفرعونية، وذلك بحضور منى توفيق، مدير عام قطاع الوجه القبلى بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وقال يس عبد الصبور، لـ"اليوم السابع"، "وجهت الدعوة لمنى المنصورى لإقامة مهرجان للموضة بأسوان، بعد نجاح مهرجانها فى الأقصر، وحاجة أسوان لإقامة فعاليات دولية تساعد على جذب مزيد من السياح لأسوان التى تعانى من أزمة سياحية خانقة".

ومن جانبها، قالت منى المنصورى، إنها سعيدة بدعوتها لإقامة مهرجان دولى للموضة فى أسوان، وأنها تحلم بإقامة مهرجان للموضة، فى كل مدينة سياحية مصرية،فى إطار عشقها لوطنها الثانى ، وأملها فى أن تتعافى مصر من أزمتها السياحية الراهنة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بزيارة لمدينة أسوان قريبا،للحصول على الموافقات اللازمة،من سلطات المحافظة والأجهزة المعنية، والبدء فى إجراءات إقامة المهرجان، وإختيار مواقع العروض، حيث تأمل فى أن يقام المهرجان فى شهر نوفمبر المقبل.


>المجلس القومى للمرأة يكرم مصممة أزياء إماراتية لدعمها تنشيط السياحة بمصر

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مصر 365

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