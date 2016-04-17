رئيس حى الضواحى ببورسعيد يتابع تطوير الحديقة الدولية استعدادا لشم النسيم

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى بأنه يتابع أعمال الصيانة والتطوير بالحديقة الدولية بشارع مصطفى كامل . لافتا أن العمل بدء منذ ما يقرب من 45 يوما للانتهاء من تجهيز التربة تمهيدا للبدء. فى تغطيتها بالنخليل سابق التجهيز .

فيما أكد رخا بأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من أعمال دهان أعمده الإنارة داخل وخارج الحديقه وبمحازاة السور الخارجى لها بالإضافة لصيانة دورات المياه وإحلال وتجديد المواسير والأبواب الخاصة بها تمهيدا لاستقبال روادها فى احتفالات عيد شم النسيم.

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