أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة الهجرة تلتقى مصريين متخصصين فى الطاقة النووية بكندا لدعم "الضبعة"

Google+ Print
وزيرة الهجرة تلتقى مصريين متخصصين فى الطاقة النووية بكندا لدعم "الضبعة" وزيرة الهجرة تلتقى مصريين متخصصين فى الطاقة النووية بكندا لدعم "الضبعة"
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها التقت بمجموعة من الأساتذة المصريين المتخصصين فى مجال الطاقة النوية وبرامج الطاقة النووية، والذين اشترك بعضهم فى مشروع المفاعل النووى الكندى، وذلك على هامش جولتها بالولايات المتحدة وكندا وتورنتو ومونتريال ولوس أنجلوس.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية لها منذ قليل، إن اللقاء جاء بحضور أول عميدة مصرية لكلية الهندسة فى مدينة تورنتو، حيث استهدف اللقاء بحث إمكانية دعمهم لمشروع الضبعة النووى، لافتة إلى أنها استعرضت طبيعة المشروع وتم الاتفاق على عمل ورشة عمل وتدريب للكوادر المصرية لمساندة محطة الضبعة وتقديم كل ما يلزم من دعم للمشروع.

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، انها التمست لديهم الشعور الوطنى والرغبة الحقيقة لدعم وطنهم الأم ولكنهم بحاجة لمعرفة ما يمكن تقديمة وما يحتاجة المشروع لتتضح الرؤية لديهم، لافتة إلى أنها اتفقت معهم على إجراء اتصالات بوزيرى الكهرباء والإنتاج الحربى للتعرف على ما يحتاجه المشروع فى الوقت الحالى حتى يتمكنوا من وضع أفكارهم وخبرتهم فى خدمة مشروع الضبعة النووى.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اتجهت أمس للولايات المتحدة وكندا تزور خلالها تورنتو ومونتريال ولوس أنجلوس، للترويج وشرح وتوضيح أهمية الشهادات الدولارية على الاقتصاد المصرى والرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج، وكذلك التواصل مع المصريين لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى مبادرة "صبح على ".

وستبحث وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج خلال الزيارة مع علماء المصريين بالخارج المقيمين بكندا والولايات المتحدة والمتخصصين فى الطاقة النووية سبل دعمهم لمشروع محطة الضبعة النووى وذلك بعد أن تواصلت مع الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو رئيس هيئة المحطات النووية.

كما ستبحث الوزيرة خلال الجولة التواصل مع الأطباء المصريين بالخارج لبحث إمكانية مشاركتهم فى مبادرة الأطباء لعلاج المصريين غير القادرين ومكافحة فيروس سى، وذلك فى إطار بوتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وصندوق تحيا مصر.


>وزيرة الهجرة تغادر للولايات المتحدة وكندا للترويج للشهادات الدولارية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر