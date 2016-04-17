وزيرة الهجرة تلتقى مصريين متخصصين فى الطاقة النووية بكندا لدعم "الضبعة"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها التقت بمجموعة من الأساتذة المصريين المتخصصين فى مجال الطاقة النوية وبرامج الطاقة النووية، والذين اشترك بعضهم فى مشروع المفاعل النووى الكندى، وذلك على هامش جولتها بالولايات المتحدة وكندا وتورنتو ومونتريال ولوس أنجلوس.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية لها منذ قليل، إن اللقاء جاء بحضور أول عميدة مصرية لكلية الهندسة فى مدينة تورنتو، حيث استهدف اللقاء بحث إمكانية دعمهم لمشروع الضبعة النووى، لافتة إلى أنها استعرضت طبيعة المشروع وتم الاتفاق على عمل ورشة عمل وتدريب للكوادر المصرية لمساندة محطة الضبعة وتقديم كل ما يلزم من دعم للمشروع.

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، انها التمست لديهم الشعور الوطنى والرغبة الحقيقة لدعم وطنهم الأم ولكنهم بحاجة لمعرفة ما يمكن تقديمة وما يحتاجة المشروع لتتضح الرؤية لديهم، لافتة إلى أنها اتفقت معهم على إجراء اتصالات بوزيرى الكهرباء والإنتاج الحربى للتعرف على ما يحتاجه المشروع فى الوقت الحالى حتى يتمكنوا من وضع أفكارهم وخبرتهم فى خدمة مشروع الضبعة النووى.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اتجهت أمس للولايات المتحدة وكندا تزور خلالها تورنتو ومونتريال ولوس أنجلوس، للترويج وشرح وتوضيح أهمية الشهادات الدولارية على الاقتصاد المصرى والرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج، وكذلك التواصل مع المصريين لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى مبادرة "صبح على مصر".

وستبحث وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج خلال الزيارة مع علماء المصريين بالخارج المقيمين بكندا والولايات المتحدة والمتخصصين فى الطاقة النووية سبل دعمهم لمشروع محطة الضبعة النووى وذلك بعد أن تواصلت مع الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو رئيس هيئة المحطات النووية.

كما ستبحث الوزيرة خلال الجولة التواصل مع الأطباء المصريين بالخارج لبحث إمكانية مشاركتهم فى مبادرة الأطباء لعلاج المصريين غير القادرين ومكافحة فيروس سى، وذلك فى إطار بوتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وصندوق تحيا مصر.

وزيرة الهجرة تغادر للولايات المتحدة وكندا للترويج للشهادات الدولارية

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