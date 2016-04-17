وزير البيئة:نسبة الإمداد فى خدمات الكهرباء لدول القارة الإفريقية لا تزيد عن 30 %

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أن نسبة الإمداد فى خدمات الكهرباء لدول القارة الإفريقية لا تزيد عن 30 %.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة التى أطلقتها مصر تتضمن الاستثمار فى إمداد القارة باحتياجاتها من الكهرباء، مؤكداً على أهمية تلك المبادرة لدعم توفير الطاقة لدول القارة.

وتابع الوزير "مع النمو السريع المتوقع يجب التفكير فى ما هى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تحتاج إلى تكنولوجيا من الدول المتقدمة وإلى تمويل، وحينما نحصل على ذلك سنجد سوق للاستثمارات الإفريقية وهو ما بنى حوله المبادرة الإفريقية للطاقة".

ويذكر أن فاعليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة قد انطلقت أمس السبت برئاسة مصر وتستمر حتى 19 إبريل الجارى بالقاهرة، ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة والملحة للقارة الإفريقية، ومنها أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بإفريقيا.

بالصور.. انطلاق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة.. خالد فهمى لوفود 54 دولة: مستعدون لمساعدة الجميع لتحقيق التنمية.. ويجب أن تعيد الدول النظر فى مواردها الطبيعية لتمويل أجندة 2030