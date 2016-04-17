النتائج الأولية لفرز انتخابات نقيب "البيطريين" تشير لفوز خالد العمرى

أوضحت النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات المشاركين، بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء البيطريين، فوز الدكتور خالد العامرى الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة بمنصب النقيب العام للأطباء البيطريين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إقبال متوسط بـ"انتخابات البيطريين" منذ بداية عمليات الاقتراع
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وأشارت النتائج الأولية لمقاعد النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى فوز كل من بمقاعد فوق سن 15 عاما: "الدكتورة حميدة الشيخ، الدكتورة شيرين زكى، والدكتور مصطفى فايز"، وتحت سن 15 عاما كل من: "الدكتور محمد نبيل، والدكتور الحسينى عوض، والدكتورة عبير موافى"، فيما فاز بمقعد القاهرة والجيزة تحت السن الدكتور محمد أشرف.
>إقبال متوسط بـ"انتخابات البيطريين" منذ بداية عمليات الاقتراع
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