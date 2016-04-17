بالفيديو.. طلاب يرقصون على أغنية "الواد ده عنيه" داخل إحدى مدارس طنطا

أرسل قارئ فيديو ، يكشف وصلة رقص وغناء لطلاب مدرسة خاصة بمدينة طنطا داخل فناء المدرسة بمشاركة المعلمين لتعليم الطلاب كيفية الرقص على المسرح، وذلك أثناء اليوم الدراسى، حيث رقص الطلاب بطريقة جماعية على أنغام أغنية، " الواد ده عنيه حلوين كده ليه"، وإحدى الأغانى الأجنبية، وسط غياب وتجاهل مسئولى المدرسة.

وقال القارئ فى نص رسالته:" دي مدرسة بطنطا والمدرسين بيعلموا الطلاب الرقص اثناء اليوم الدراسى" .

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بالفيديو.. طلاب يرقصون عرايا داخل مدرسة بالزقازيق

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