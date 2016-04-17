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محكمة النقض تنظر اليوم أولى جلسات طعن 17 طالبا على حبسهم بأحداث الأزهر

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محكمة النقض تنظر اليوم أولى جلسات طعن 17 طالبا على حبسهم بأحداث الأزهر محكمة النقض تنظر اليوم أولى جلسات طعن 17 طالبا على حبسهم بأحداث الأزهر
تنظر محكمة النقض اليوم الأحد أولى جلسات الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 17 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم فى أحداث المدينة الجامعية التى وقعت بتاريخ 10 ديسمبر 2013.

والمتهمون فى القضية رقم 6959 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، هم كل من: أحمد الأمير محمد محمود، وأحمد جمال حنفى أحمد شوقى، وأحمد عبد الحميد عثمان أحمد وأحمد عبد اللطيف السيد، وأحمد عبد الونيس زيدان طه وسلامة سمير سلامة عبد المولى، وسليمان حمدى سليمان سالم، وسيف الإسلام عاطف أحمد على، وصبرى عادل السعيد سيد أحمد، وعبد الرحمن أحمد عبده عطا، وعبد الله أحمد عباس محمود حامد، على محمد أحمد أبو النجا، وعمر محمد محمود محمد أبو زيد، ومحمد عبد العزيز إسماعيل سيد، ومحمد عبد الله أحمد عطية محمد علاء السيد محمد، ومحمد مخلوف علام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، مقاومة السلطات العامة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والحريق العمد، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة وألعاب نارية.

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