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ضبط عاطل بدمنهور لاتجاره فى المخدرات وبحوزته 115 تذكرة هيروين

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ضبط عاطل بدمنهور لاتجاره فى المخدرات وبحوزته 115 تذكرة هيروين ضبط عاطل بدمنهور لاتجاره فى المخدرات وبحوزته 115 تذكرة هيروين
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل بمدينة دمنهور، لاتجارة فى المواد المخدرة وبحوزته 115 تذكرة هيروين.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات مفادها قيام و. م. ق 30 سنة عاطل ومقيم منشية إفلاقة مركز دمنهور مسجل شقى خطر فئة (ج) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة دمنهور والمدن المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنيين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بمزاوله نشاطه الإجرامى بناحية شبرا قسم دمنهور وبحوزته 115 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغا ماليا 120 جنيها وهاتفا محمولا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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